ПСЖ в меньшинстве сумел обыграть Гавр

В воскресенье, 3 декабря, Гавр принимал дома ПСЖ.

Хозяева не были намерены уступать именитому сопернику и сразу показали зубы. А на 10-й минуте ПСЖ и вовсе остался в меньшинстве после того, как Доннарумма решил применять на поле кикбоксерский прием. Пришлось убирать Барколя, чтобы выпустить другого вратаря.

Однако ПСЖ не особо смутила ситуация, Мбаппе с первого раза не смог забить, зато на 23-й минуте воспользовался хорошим пасом Дембеле и открыл счет. За тем француз забил еще раз, но судья зафиксировал офсайд.

Гавр в течение всего матча будто бы владел ситуацией, создавал опасность у ворот Тенаса, но в итоге в самой концовке матча хозяева пустили еще один. Витинья классно разобрался в ситуации и принес ПСЖ уверенную победу.

Статистика матча Гавр - ПСЖ 14-го тура Лиги 1

Гавр -0:2: Мбаппе, 23, Витинья, 89

Ожидаемые голы (xG): 1,65 - 1,36

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 22 - 9

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 11 - 9

Гавр: Дема - Него (Алиуи, 46), Льорис, Кенку, Санганте (Грансир, 87), Опери - Кузяев, Туре (Жужу, 46), Кешта (Ндиайе, 80) - Казимир (Сабби, 66), Байо.

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Мукиеле (Шкриньяр, 74), Данилу Перейра, Солер (Эрнандес, 75) - Фабиан Руис (Угарте, 8), Витинья, Ли Кан Ин - Дембеле (Коло-Муани, 74), Барколя (Тенас, 12), Мбаппе.

Предупреждения: Опери, 68, Алиуи, 76 - Перейра, 87

Удаление: Доннарумма, 10

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