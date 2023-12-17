iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча чемпионата Англии 17.12.2023

Манкунианцы доигрывали в меньшинстве из-за непонятного удаления Диогу Далота.
Сегодня, 20:34
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле встретился с Манчестер Юнайтед.

Мерсисайдцы с первых минут завладели инициативой, но это достаточно долго не приносило своих плодов. Первый опасный момент случился на 29-ой минуте. Вирджил ван Дейк выиграл верховую борьбу после подачи углового и пробил в створ ворот Андре Онана, но камерунец справился с ударом нидерландца.

Через несколько минут практически все то же самое повторил Ибраима Конате, но и после удара французского центрбэка гола не случилось.

По итогам первого тайма хозяева нанесли на 13 ударов больше, чем гости, но лишь три из них были в створ ворот.

Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа продолжили давить с первой и до последней минуты, нанося удар за ударом, но коллектив Эрика тен Хага прекрасно отрабатывал в защите и как следствие получил свой момент в контратаке. Расмус Хойлунд вышел на рандеву с Алиссоном Беккером, но не сумел переиграть бразильского голкипера, пробив прямо в него.

В концовке встречи Ливерпуль пытался устроить финальный штурм ворот Онана и хотел претендовать на пенальти за попадание мяча в руку Люка Шоу, однако 11-метровый не был назначен, а хозяева сыграли в нулевую ничью, имея полное игровое преимущество.

Отметим и то, что за несколько мгновений до конца поединка Диогу Далот заработал две довольно спорные желтые карточки и был удален с поля.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0

xG: 2.66 - 0.58
Удары: 34 - 6
Удары в створ: 8 - 1
Владение мячом: 68% - 32%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед

Статьи по теме

"Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем "Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем
Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед
Хавбек середняка АПЛ повторил достижение легенды Ливерпуля Хавбек середняка АПЛ повторил достижение легенды Ливерпуля
Де Дзерби назвал лучшую команду АПЛ в этом сезоне Де Дзерби назвал лучшую команду АПЛ в этом сезоне
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:34
"Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем
Европа21:21
Де Дзерби назвал лучшую команду АПЛ в этом сезоне
Европа21:02
Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед
Европа20:55
Рома на выезде уступила Болонье
Европа20:34
Манчестер Юнайтед чудом отобрал очки у Ливерпуля
Европа20:20
Микель Артета оценил игру Арсенала в матче против Брайтона
Европа20:10
Хавбек середняка АПЛ повторил достижение легенды Ливерпуля
Футбол20:02
"Идеальная богиня": Экс-звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком
Европа19:50
Челси хочет заменить своего травмированного голкипера игроком Арсенала
Европа19:41
Форвард Байера обогнал Беллингема в важном статистическом показателе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK