Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча чемпионата Англии 17.12.2023

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле встретился с Манчестер Юнайтед.

Мерсисайдцы с первых минут завладели инициативой, но это достаточно долго не приносило своих плодов. Первый опасный момент случился на 29-ой минуте. Вирджил ван Дейк выиграл верховую борьбу после подачи углового и пробил в створ ворот Андре Онана, но камерунец справился с ударом нидерландца.

Через несколько минут практически все то же самое повторил Ибраима Конате, но и после удара французского центрбэка гола не случилось.

По итогам первого тайма хозяева нанесли на 13 ударов больше, чем гости, но лишь три из них были в створ ворот.

Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа продолжили давить с первой и до последней минуты, нанося удар за ударом, но коллектив Эрика тен Хага прекрасно отрабатывал в защите и как следствие получил свой момент в контратаке. Расмус Хойлунд вышел на рандеву с Алиссоном Беккером, но не сумел переиграть бразильского голкипера, пробив прямо в него.

В концовке встречи Ливерпуль пытался устроить финальный штурм ворот Онана и хотел претендовать на пенальти за попадание мяча в руку Люка Шоу, однако 11-метровый не был назначен, а хозяева сыграли в нулевую ничью, имея полное игровое преимущество.

Отметим и то, что за несколько мгновений до конца поединка Диогу Далот заработал две довольно спорные желтые карточки и был удален с поля.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0

xG: 2.66 - 0.58

Удары: 34 - 6

Удары в створ: 8 - 1

Владение мячом: 68% - 32%

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