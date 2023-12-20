Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с расторжением контракта Санчо
Манчестер Юнайтед будет применять более безжалостный подход к процессу заключения контрактов с игроками, стремясь поставить правильную культуру и стратегию подбора персонала выше деловых интересов, сообщает Sky Sports.
По информации источника, это станет частью директивы по усилению футбольной деятельности после того, как INEOS во главе с сэром Джимом Рэтклиффом приобретет 25% акций клуба.
Манкунианцы будут более охотно расторгать контракты, если это пойдет на пользу клубу.
Сообщается, что уже были проведены дискуссии на этот счет относительно ситуации с Джейдоном Санчо. Если МЮ не сможет продать 23-летнего вингера, клуб рассмотрит возможность разрыва контракта.
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В этом плане Манчестер хочет быть похожим на Арсенал, где разорванные контракты помогли изменить состав команды и улучшить атмосферу.
В свое время "канониры" не побоялись расстаться с Месутом Озилом, Пьером-Эмериком Обамеянгом и Николя Пепе, что восхитило руководство INEOS.
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