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Довбик в заявке Жироны на матч против Бетиса, Цыганков еще не готов

Вингер каталонского коллектива продолжает восстанавливаться после повреждения.
Сегодня, 14:19
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В четверг, 21 декабря, в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Бетисом и Жироной.

Каталонский клуб в социальных сетях опубликовал заявку команды на предстоящую игру.

Так, в ней оказался один из лучших форвардов чемпионата Испании Артем Довбик. А вот Виктор Цыганков снова будет вынужден пропустить матч своей команды - украинец до сих пор не восстановился после повреждения ноги, из-за которого он не смог принять участие в поединке с Алавесом (3:0).

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Отметим, что стартовый свисток матча между Бетисом и Жироной прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Жироны Мичел оценил роль и влияние Артема Довбика на игру команды в нынешнем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Ла Лига Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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Довбик в заявке Жироны на матч против Бетиса, Цыганков еще не готов
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