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"Может открыться, принять и создать": Тренер Жироны оценил роль Довбика в команде

Наставник лидера Ла Лиги поделился мыслями после разгрома Алавеса с дублем украинца.
Сегодня, 11:58
Довбик оформил дубль в матче с Алавесом / Getty Images
Довбик оформил дубль в матче с Алавесом / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел оценил уверенную победу над Алавесом в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский нападающий "бело-красных" Артем Довбик в этом поединке оформил дубль и помог своей команде разгромить соперника со счетом 3:0.

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"Ожидаемых голов в матче было около двух. Однако наши шансы очень четкие. Мы много раз забрасывали вперед мяч и всегда имели преимущество, чтобы забить гол. Качество этих забросов важнее качества самих ударов.

Мы знали, что с Довбиком впереди мы можем отдать передачу, а он может открыться, принять и создать", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Жирона - Алавес (3:0).

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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