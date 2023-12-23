Реал может арендовать футболиста у зенита

Мадридский Реал нуждается в подписании защитника после череды травм у своих игроков.

Как сообщает AS, испанский гранд рассматривают вариант с арендой 20-летнего защитника зенита Роберта Ренана.

Реал также готов включить в соглашение пункт о выкупе футболиста.

Отмеим, что "сливочные" не могут рассчитывать на Давиду Алабу, Эдера Милитао, которые выбили на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба.

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