Реал может арендовать футболиста у зенита
Клуб хочеть усилить линию защиты.
Мадридский Реал нуждается в подписании защитника после череды травм у своих игроков.
Как сообщает AS, испанский гранд рассматривают вариант с арендой 20-летнего защитника зенита Роберта Ренана.
Реал также готов включить в соглашение пункт о выкупе футболиста.
Отмеим, что "сливочные" не могут рассчитывать на Давиду Алабу, Эдера Милитао, которые выбили на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.
Ранее сообщалось, что Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!