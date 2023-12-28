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Глейзеры и Рэтклифф договорились не критиковать друг друга в рамках сделки по Манчестер Юнайтед

Совладельцы манкунианцев хотят построить правильные рабочие отношения.
Сегодня, 11:29
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф и Глейзеры договорились не критиковать друг друга, готовясь к совместной работе в Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.

Стремясь предотвратить угрозу того, что какие-либо неприязни или враждебные действия станут достоянием общественности в будущем, Рэтклифф и Глейзеры договорились о так называемом пункте о "взаимном неунижении".

Рэтклифф согласился, что ни он, ни его коллеги или представители не должны "каким-либо образом, прямо или косвенно, делать или обнародовать любые публичные заявления или заявления, которые тем или иным образом унижают" Глейзеров или Юнайтед.

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Глейзеры, в свою очередь, подписали аналогичные условия, согласившись не нападать на Рэтклиффа, ни прямо, ни косвенно, поскольку и мажоритарный, и миноритарный акционеры стремятся построить правильные отношения друг с другом.

Подробности были раскрыты в 241-страничном нормативном документе, поданном на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Сэр Джим Рэтклифф

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