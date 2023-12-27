Рэтклиффа призвали снести "рассыпающийся" Олд Траффорд и построить новую арену

Приобретя 25% акций Манчестер Юнайтед, основатель INEOS сэр Джим Рэтклифф обязался выделить 237 миллионов фунтов на реконструкцию Олд Траффорд.

Источники, близкие к Рэтклиффу, сообщили, что необходимо будет провести "очень детальное исследование того, что нужно сделать с Олд Траффорд".

Британский миллиардер признал, что стадион потребует гораздо больших инвестиций в будущем. И теперь бизнесмена призывают пойти на более радикальный шаг.

Как сообщает The Telegraph, архитекторы, которые отвечают за реконструкцию Олд Траффорд, призвали Рэтклифа и Глейзеров снести устаревший и рассыпающийся стадион и построить "инновационную и захватывающую" новую арену.

Уже больше года висит вопрос о том, что стоит сделать с легендарным стадионом: реконструировать и повысить его вместимость или же снести и построить для клуба новый дом.

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В апреле прошлого года для разработки генерального плана была назначена команда во главе с Populous, глобальной архитектурной дизайнерской фирмой, стоящей за потрясающим стадионом Тоттенхэма, и консультантами по управлению Legends International.

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