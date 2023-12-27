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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Видео голов и лучшх моментов матча 26.12.2023

"Красные дьяволы" совершили невероятный камбэк.
Сегодня, 00:50
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Астон Виллу.

В первом тайме команда Унаи Эмери не оставили шансов хозяевам, забив дважды. Макгинн забил со штрафного после ошибки Онаны, а Дендокер замкнул верховую подачу.

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Во второй половине встречи Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк. Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда принесли победу "красным дьяволам".

Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла в АПЛ:

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хейлунд, 82 - Макгинн, 21, Дендонкер, 26

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Астон Вилла

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Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

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