Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Видео голов и лучшх моментов матча 26.12.2023
"Красные дьяволы" совершили невероятный камбэк.
В рамках 19-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Астон Виллу.
В первом тайме команда Унаи Эмери не оставили шансов хозяевам, забив дважды. Макгинн забил со штрафного после ошибки Онаны, а Дендокер замкнул верховую подачу.
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Во второй половине встречи Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк. Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда принесли победу "красным дьяволам".
Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла в АПЛ:
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хейлунд, 82 - Макгинн, 21, Дендонкер, 26
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