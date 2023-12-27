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Хейлунд - забил дебютный гол в АПЛ

Датчанину понадобилось более 1000 минут, чтобы забить Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 00:30
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед переиграл Астон Виллу (3:2).

В составе "красных дьяволов" голом отметился Расмус Хейлунд.

Для 20-летнего игрока это дебютный гол в чемпионате Англии. Чтобы забить первый гол в английском чемпионате, футболисту понадобилось 1026 минут.

В составе Манчестер Юнайтед Хейлунд провел 23 матча, в которых забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" заинтересованы в услугах трансферного провала Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расмус Хойлунд

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Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

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