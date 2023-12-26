Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 обзор матча и результат игры 26.12.2023
В рамках 19-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Астон Виллу.
Подопенчые Унаи Эмери показали уверенную игру в первом тайме, забив дважды. Сначала Макгинн забил прямым ударом со штрафного - не обошлось без ошибки Онаны. Через несколько минут Дендонкер отправил второй мяч в сетку ворот "красных дьяволов" замкнув подачу.
После перерыва манчестерский гранд активизировался. Гарначо забил, но перед этим попал в офсайд. После просмотра VAR гол отменили. Это не остановило аргентинца.
Вингер благодаря партнерам сумел оформить дубль. В первом его голе ему ассистировал Рэшфорд, а затем Гарначо пробил и забил благодаря рикошету.
До конца встречи команда Эрика тен Хага вырвала победу. Победный гол забил Хейлунд.
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 19-го тура чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хейлунд, 82 - Макгинн, 21, Дендонкер, 26
Ожидаемые голы (xG): 1.02-1.73
Владение мячом: 47%-53%
Удары: 13-10
Удары в створ: 7-4
Угловые: 3-6
Фолы: 10-10
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