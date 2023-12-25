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МЮ заинтересован в услугах трансферного провала Челси

Тимо Вернер может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 16:03
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки в зимнее межсезонье.

Как сообщает издание Bild, манкунианцы заинтересованы в услугах Тимо Вернера из РБ Лейпциг. "Быки" готовы отпустить игрока в аренду на вторую часть сезона.

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Также за форварда готов побороться Вест Хэм, однако, сам футболист не уверен, что хочет менять клубную прописку.

В этом сезоне Тимо сыграл в 13 матчах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. Ранее Вернер также выступал за Челси, однако, в стане "синих" он не смог закрепиться и стал одним из их трансферных провалов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед

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