МЮ заинтересован в услугах трансферного провала Челси

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки в зимнее межсезонье.

Как сообщает издание Bild, манкунианцы заинтересованы в услугах Тимо Вернера из РБ Лейпциг. "Быки" готовы отпустить игрока в аренду на вторую часть сезона.

Читай также: Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала

Также за форварда готов побороться Вест Хэм, однако, сам футболист не уверен, что хочет менять клубную прописку.

В этом сезоне Тимо сыграл в 13 матчах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. Ранее Вернер также выступал за Челси, однако, в стане "синих" он не смог закрепиться и стал одним из их трансферных провалов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!