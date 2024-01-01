Партнерша звезды Эвертона лишилась органов в результате срочной операции

Партнерша Дуайта Макнила лишилась орагнов в результате срочной операции, пишет The Sun.

Меган Шарпли, которая состоит в отношениях с игроком Эвертона Дуайтом Макнилом провела Новый год в больнице. Издание не уточняет, что именно с ней слуичлось, но последние дни она боролась за жизнь.

Также женщина рассказала, что Макнил постоянно был рядом с ней. Отметим, что футболист провел оба последние матча за "ирисок", потому ему приходилось совмещать футбол и уход за любимой.

"Дуайт, ты держал меня за руку каждый раз, когда приходили плохие новости, ты напоминал мне, какая я сильная и что все будет хорошо.

Ты одевал меня, ты мыл меня, ты носил меня, ты кормил меня, ты делал мне инъекции, ты выполнял все свои обязательства, поддерживая меня, и никогда не жаловался.

Ты спал возле моей больничной койки и заставлял меня смеяться, даже когда казалось, что мир приближается к концу. Ты самый удивительный человек.

Теперь давайте оставим сверхтяжелые времена в 2023 году и пойдем вперед навсегда. Еще один год полной любви – я благословлена", - написала позднее в сторис Меган.

Ранее также сообщалось, что в результате обстрелов погибла украинская экс-футболистка.

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