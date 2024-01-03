Во вторник, 2 января, Валенсия в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги принимала на своем поле Вильярреал.

Команда Рубена Барахи справилась с соперником, одержав победу со счетом 3:1, в чем "летучим мышам" помог украинец Роман Яремчук.

Украинский нападающий забил свой первый гол в Ла Лиге, открыв счет в поединке уже на четвертой минуте. После Пепелу довел результат до разгромного в пользу хозяев, дважды реализовав пенальти, а гости сумели только сократить отставание благодаря результативному удару Жерара Морено.

Яремчук в этом матче провел на поле 70 минут.

Вашему вниманию видео всех голов матча Валенсия - Вильярреал в 19-м туре Ла Лиги:

Валенсия - Вильярреал 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (пен.), 57 (пен.) - Морено, 73

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Москера, Паулиста, Гая (Васкес, 78) - Перес (Гасеровски, 86), Гильямон, Пепелу, Канос (Лопес, 69) - Дуро (Мари, 86), Яремчук (Герра, 70)

Вильярреал: Йоргенсен - Альтимира (Кико, 78), Альбиоль (Байи, 17), Куэнка, А. Морено - Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс - Ахомаш, Ж. Морено (Тригерос, 78), Моралес (Коклен, 65)

Предупреждения: Гая, Лопес - Байи, Парехо, Капу, Терратс, Куэнка.

Источник: MEGOGO

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