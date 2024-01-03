Валенсия - Вильярреал: результат матча
Во вторник, 2 января, Валенсия принимала дома Вильярреал. Роман Яремчук вышел в стартовом составе "летучих мышей".
И именно украинец стал неожиданным сюрпризом для соперника, забив гол уже на 4-й минуте. Почти сразу хозяева могли забивать снова, но Йорегнсен справился с ударом. Однако на 27-й минуте после просмотра видеоповтора аритр все же поставил пенальти в ворота Вильярреала и Валенсия удвоила преимущество.
Еще до конца тайма Моралес смог отыграть один мяч, но из-за офсайда он засчитан не был. За на 57-й минуте Вильярреал получает второй пенальти и третий гол в свои ворота. Херар Морено один мяч смог отквитать, но на более "желтая субмарина" оказалась неспособна.
Статистика матча Валенсия - Вильярреал 19-го тура Ла Лиги
Валенсия - Вильярреал 3:1
Голы: Яремчук, 4, Пепелу (пенальти), 27, (пенальти), 57 - Морено, 73
Ожидемые голы (xG): 2.85 - 0,73
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 12 - 15
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