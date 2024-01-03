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Валенсия - Вильярреал: результат матча

Быстрый гол украинца повернул ситуацию в пользу его команды.
Сегодня, 00:29
Валенсия - Вильярреал / Getty Images
Валенсия - Вильярреал / Getty Images

Во вторник, 2 января, Валенсия принимала дома Вильярреал. Роман Яремчук вышел в стартовом составе "летучих мышей".

И именно украинец стал неожиданным сюрпризом для соперника, забив гол уже на 4-й минуте. Почти сразу хозяева могли забивать снова, но Йорегнсен справился с ударом. Однако на 27-й минуте после просмотра видеоповтора аритр все же поставил пенальти в ворота Вильярреала и Валенсия удвоила преимущество.

Еще до конца тайма Моралес смог отыграть один мяч, но из-за офсайда он засчитан не был. За на 57-й минуте Вильярреал получает второй пенальти и третий гол в свои ворота. Херар Морено один мяч смог отквитать, но на более "желтая субмарина" оказалась неспособна.

Статистика матча Валенсия - Вильярреал 19-го тура Ла Лиги

Валенсия - Вильярреал 3:1
Голы: Яремчук, 4,  Пепелу (пенальти), 27, (пенальти), 57 - Морено, 73

Ожидемые голы (xG): 2.85 - 0,73
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 12 - 15

 

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