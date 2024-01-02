Яремчук забил дебютный гол в Ла Лиге

Роман Яремчук наконец открыл счет своим голам в Ла Лиге.

Во вторник, 2 декабря, Валенсия принимает дома Вильярреал, а укроаинский форвард вышел в стартовом составе.

Уже на 4-й минуте матча Роман отлично открылся в штрафной, получил навесную подачу от партнера и забил гол.

Для Яремчука это второй гол в составе Валенсии, но первый в рамках Ла Лиги.

На момент написания новости, счет в матче оставался 1:0 в пользу Валенсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!