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Рой Кин прогнозирует увольнение тен Хага из МЮ в будущем за использование "страшного" слова

По мнению ирландца, тренеру манкунианцев не стоило говорить то, что он сказал после кубкового матча.
Сегодня, 12:04
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Манчестер Юнайтед пробился в стадию 1/16 финала кубка Англии, обыграв на выезде Уиган со счетом 2:0.

После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды, использовав слово, которое насторожило легенду клуба Роя Кина, ныне работающего экспертом на британском ТВ.

"Это вдохновение. Все настроены оптимистично. Предстоит много работы. У нас было много неудач, и я думаю, летом мы были в хорошей форме. Но это путешествие, это проект, и сейчас нам нужно иметь дело с некоторыми неудачами, но мы выживем, переживем это и нанесем ответный удар", - заявил тен Хаг.

Источник: Getty Images

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Кин считает, что использование "страшного" слова ставит тренера в опасное положение.

"Я думаю, в этом проблема Юнайтед: ты знаешь, что получишь, когда включишь их матч. Там тренер упоминает "проект" — вероятно, это означает, что он уйдет в ближайшие несколько месяцев", - цитирует Кина talkSPORT.

"Это страшное слово "проект". Нет, я не видел этого сегодня вечером на поле и не видел этого последние несколько месяцев".

"Но, опять же, они в следующем раунде, и в следующем раунде соперник будет легким, но вам нужен более высокий уровень игры. А от тех моментов, которые они создали сегодня вечером, всегда ожидаешь большего".

Отметим, что в следующем раунде Манчестер Юнайтед сыграет с победителем пары Ньюпорт - Истли.

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