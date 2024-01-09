Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 обзор матча и результат матча 08.01.2024

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на выезде встречался с Уиганом.

Подопечные Эрика тен Хага не оставили никаких шансов команде из Первой лиги.

Читай также: Мудрик и Забарный узнали соперников на четвертый раунд Кубка Англии

На 22-й минуте манчестерский клуб открыл счет - Далот после паса Рэшфорда.

Во втором тайме Фернандеш удвоил преимущество своей команды, забив с пенальти.

Приметчательно, что Манчестер Юнайтед создал огромное количество моментов, но забил лишь дважды. На счету Уигана всего два удара в створ ворот гранда.

Статистика матча Уиган - Манчестер Юнайтед 1/32 финала кубка Англии

Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Далот, 22, Фернандеш, 74 (пен.)

Ожидаемые голы (XG): 0.88-4.22

Владение мячом: 32%-68%

Удары: 8-33

Удары в створ: 2-14

Фолы: 6-9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!