Мудрик и Забарный узнали соперников на четвертый раунд Кубка Англии

В понедельник, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Челси с Михаилом Мудриком проведет матч против Астон Виллы, а Борнмут с Ильей Забарным, сыграет с Суонси, за который выступает украинец Николай Кухаревич.

Отметим, что Эвертон Виталия Миколенко переиграет матч с Кристал Пэласом, а Брентфорда Егора Ярмолюка – сыграет с Вулверхэмптоном.

Матчи 1/16 Кубка Англии пройдут 27 и 28 января.

Ранее Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании.

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