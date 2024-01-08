Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании
Фанаты станут свидетелями мадридского дерби.
В понедельник, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
По результатам жеребьевки мадридский Реал сыграет с Атлетико. Жирона встретится с Райо Вальекано, а Валенсия - с Сельтой.
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Пары 1/8 финала Кубка Испании
- Унионистас – Барселона
- Тенерифе – Мальорка
- Хетафе – Севилья
- Осасуна – Реал Сосьедад
- Валенсия – Сельта
- Атлетик – Алавес
- Атлетико – Реал
- Жирона – Райо Вальекано
Поединки 1/8 финала Кубка короля состоятся 17 января.
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