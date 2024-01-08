Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании

В понедельник, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

По результатам жеребьевки мадридский Реал сыграет с Атлетико. Жирона встретится с Райо Вальекано, а Валенсия - с Сельтой.

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Пары 1/8 финала Кубка Испании

Унионистас – Барселона

Тенерифе – Мальорка

Хетафе – Севилья

Осасуна – Реал Сосьедад

Валенсия – Сельта

Атлетик – Алавес

Атлетико – Реал

Жирона – Райо Вальекано

Поединки 1/8 финала Кубка короля состоятся 17 января.

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