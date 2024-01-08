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Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании

Фанаты станут свидетелями мадридского дерби.
Сегодня, 20:39
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В понедельник, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

По результатам жеребьевки мадридский Реал сыграет с Атлетико. Жирона встретится с Райо Вальекано, а Валенсия - с Сельтой.

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Пары 1/8 финала Кубка Испании

  • Унионистас – Барселона
  • Тенерифе – Мальорка
  • Хетафе – Севилья
  • Осасуна – Реал Сосьедад
  • Валенсия – Сельта
  • Атлетик – Алавес
  • Атлетико – Реал
  • Жирона – Райо Вальекано

Поединки 1/8 финала Кубка короля состоятся 17 января.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Кубок Испании Реал Мадрид Жирона

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