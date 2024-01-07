Важный игрок Реала избежал травмы после матча Кубка Испании

Камавинга поможет своей команде в следующей игре.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о состоянии футболистов после матча Кубка Испании.

"Камавинга получил удар в спину, но с ним все в порядке. Ферлан Менди тоже вернется и сыграет в следующей игре", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Реал обыграл Арандину (3:1) в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Анчелотти оценил дебют Гюлера за Реал.

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