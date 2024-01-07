iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти оценил дебют Гюлера за Реал

Итальянец уверен, что новичку нужно время.
Сегодня, 10:50
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об игре хавбека Арды Гюлера в матче против Арандины (3:1).

"Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме".

Читай также: Перес нашел нового голкипера для Реала

"Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер", - заявил итальянец в интервью Marca.

Напомним, Гюлер провел на поле 59 минут, не отличившись результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Арда Гюлер

Статьи по теме

Важный игрок Реала избежал травмы после матча Кубка Испании Важный игрок Реала избежал травмы после матча Кубка Испании
"У них все очень хорошо": Анчелотти высказался о конкуренции между Кепой и Луниным "У них все очень хорошо": Анчелотти высказался о конкуренции между Кепой и Луниным
Реал за пару минут оформил легкую победу и путевку в 1/8 финала кубка Испании Реал за пару минут оформил легкую победу и путевку в 1/8 финала кубка Испании
Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет по версии CIES Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет по версии CIES
Помочь журналистам

Видео

Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон
Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:42
Ключевой игрок Барселоны отказывается от продления контракта
Европа13:21
Основной футболист Жироны получил травму в матче Кубка Испании
Европа13:20
Важный игрок Реала избежал травмы после матча Кубка Испании
Европа12:55
Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм
Другие страны12:51
Форвард сборной Алжира перенес конвульсии во время матча Кубка Катара
Европа12:21
Защитник Тоттенхэма находится в шаге от перехода в Баварию
Биатлон12:14
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
Европа11:58
Легенда Ливерпуля может стать одноклубником Мудрика
Европа11:49
Энрике поделился деталями зимней трансферной кампании ПСЖ
Европа11:26
Экс-игрок Ливерпуля перейдет в клуб второго бразильского дивизиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK