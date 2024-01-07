Анчелотти оценил дебют Гюлера за Реал

Итальянец уверен, что новичку нужно время.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об игре хавбека Арды Гюлера в матче против Арандины (3:1).

"Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме".

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"Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер", - заявил итальянец в интервью Marca.

Напомним, Гюлер провел на поле 59 минут, не отличившись результативными действиями.

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