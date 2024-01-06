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Перес нашел нового голкипера для Реала

Мадридцы, кажется, определились со сменщиком Куртуа.
Сегодня, 18:21
Альваро Вальес / Getty Images
Альваро Вальес / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес выразил свою заинтересованность в голкипере Лас-Пальмаса Альваро Вальесе. Об этом сообщает издание Real Madrid Exclusivo.

Испанца рассматривают в качестве потенциальной замене Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги в команде.

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После впечатляющей игры Вальеса против Барселоны и хороших показателей в текущем сезоне, Перес рассматривает возможность подписать 26-летнего испанца.

Напомним, контракт вратаря Лас-Пальмаса с клубом истекает этим летом. Стороны не могут договориться о новом соглашении.

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