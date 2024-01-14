Дом хавбека Ньюкасла "навестили" грабители прямо во время матча против Манчестер Сити

Игрок получил оповещение, что кто-то проник в его жилище, когда он со стороны наблюдал за поединком чемпионата Англии.

Ньюкасл и Манчестер Сити провели один из самых увлекательных матчей нынешнего сезона.

Команды поочередно владели лидерством в счете. Исход встречи решил Кевин Де Брюйне, вышедший на поле по ходу второго тайма - бельгиец забил гол и отдал ассист.

Со стороны за тем, как его команда проигрывала 2:3, наблюдал Жоэлинтон. Бразильский полузащитник "сорок" не мог помочь своим одноклубникам, вылетев на полтора месяца из-за травмы квадрицепса.

Но во время матча у игрока было что-то, что взволновало его куда больше, чем поражение от действующего чемпиона Англии. Как сообщает BBC, дом Жоэлинтона был ограблен.

По информации источника, игроку пришло уведомление, что в его дом проникли три неизвестных человека.

"К счастью, владельца не было дома, но он получил предупреждение службы безопасности на свой телефон и немедленно сообщил о своих опасениях в полицию", - заявил представитель правоохранительных органов.

В дом были отправлены офицеры, однако когда они прибыли по адресу, грабители уже покинули место преступления.

Стоит отметить, что совсем недавно жертвой грабителей стал вингер Манчестер Сити Джек Грилиш. Воры проникли в его дом 27 декабря, когда он играл против Эвертона.

В итоге из его дома были украдены вещи на сумму один миллион фунтов. При этом в доме находилась семья футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!