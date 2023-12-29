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Семья была внутри: дом Грилиша ограбили на миллион фунтов во время матча с Эвертоном

В особняке находилось 10 человек.
Сегодня, 16:15
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

В среду, 27 декабря, Манчестер Сити на выезде обыграл Эвертон (3:1) в рамках чемпионата Англии.

Как сообщает The Sun, дом полузащитника Джека Грилиша, который принимал участие в матче, был ограблен.

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В это время семья футболиста находились дома и смотрели поединока. В доме перебывало около 10 человек, среди которых его невеста Саша Этвуд, его родители, бабушка, 2 сестры и брат.

Несмотря на усиленные меры безопасности и ограждение вокруг дома, грабители проникли внутрь и забрали часов и драгоценностей на сумму 1 миллион фунтов.

Изначально никто из родственников ничего не услышал, однако, когда услышали лай собак и шум наверху, включили тревожную сигнализацию и спрятались. Никто не пострадал, но семья была напугана. Полиция возбудила дело, однако пока никто не арестован. 

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал легендарного экс-голкипера Арсенала за странный поступок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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