Основной защитник Баварии выбыл на неопределенное время
У Матейса Де Лигта уже вторая травма подряд.
Матейс Де Лигт снова получил травму, сообщает официальный сайт Баварии.
Нидерландский защитник только недавно вернулся к тренировкам, как снова выбыл из строя.
Во время тренировки в Португалии игрок получил повреждение, после обследования оказалось, что у Матейса травма капсулы левого колена.
Пока неизвестно, сколько займет восстановление, но следующий матч против Вердера игрок точно пропустит.
Отметим, что у Де Лигта уже вторая подряд травма, в этом сезоне он сыграл всего девять игр за Баварию.
Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии может покинуть команду.
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