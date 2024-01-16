Основной защитник Баварии выбыл на неопределенное время

У Матейса Де Лигта уже вторая травма подряд.

Матейс Де Лигт снова получил травму, сообщает официальный сайт Баварии.

Нидерландский защитник только недавно вернулся к тренировкам, как снова выбыл из строя.

Во время тренировки в Португалии игрок получил повреждение, после обследования оказалось, что у Матейса травма капсулы левого колена.

Пока неизвестно, сколько займет восстановление, но следующий матч против Вердера игрок точно пропустит.

Отметим, что у Де Лигта уже вторая подряд травма, в этом сезоне он сыграл всего девять игр за Баварию.

Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии может покинуть команду.

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