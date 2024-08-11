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Фердинанд - о Де Лигте: Я не думаю, что он решит все проблемы

Легенда МЮ не уверен в успехе этого трансфера.
Сегодня, 21:15
Маттейс Де Лигт / Getty Images
Маттейс Де Лигт / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд не уверен, что Маттейс Де Лигт принесет клубу пользу.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ договорился с Баварией о переходе Де Лигта и Мазрауи.

Однако Фердинанд не испытывает оптимизма касательно этих трансферов, как отмечает экс-защитник, в последние два сезона нидерладнцу мешали травмы, и глупо ждать, что ситуация резко изменится.

"Я наблюдал за ним в Аяксе, и он был великолепен в тот год, когда Эрик тен Хаг был тренером, и они дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли Тоттенхэму. Он был потрясающим, руководил партнерами, все, что вы хотите видеть в защитнике.

У него было много травм, он мало играл в последние два или три года, и Манчестер Юнайтед тратит на него 45-50 миллионов фунтов. Придет ли он в Манчестер Юнайтед и сделает разницу? Думаю, это большая задача для него, все будут внимательно следить за ним. Большое давление, большая возможность для него, но с этим подписанием связано много неопределенности из-за его предыдущих сезонов в двух крупных клубах, которые не прошли так хорошо, как мы ожидали.

Я не думаю, что он решит все проблемы, но для него это отличная возможность заявить: "Знаете, ребята, я исправлю свои последние несколько сезонов. Это был не настоящий я, и я вам это покажу", – цитирует Фердинанда Goal.

Ранее также лидер МЮ решил продлить с клубом контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матейс де Лигт

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