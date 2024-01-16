iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Капитан и лидер Боруссии Дортмунд может покинуть команду

Судьба Ройса зависит от переговоров со "шмелями".
Сегодня, 18:18
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Летом атакующий хавбек Марко Ройс может вернуться в Боруссию Менхенгладбах, если не продлит контракт с Боруссией Дортмунд.

Как сообщает Bild, отношения между капитаном команды и главным тренером Эдиным Терзичем ухудшились, и игрок дважды подряд не входил в стартовый состав.

Читай также: Боруссия подписала футболиста Челси

Судьба Ройса может решиться в ближайшее время, после переговоров с руководством "шмелей". Если стороны не придут к обоюдному согласию, то футболист вернется в Менхенгладбах.

В текущем сезоне 34-летний немец сыграл 14 матчей, забив четыре гола и отдав один ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Марко Ройс

Статьи по теме

Ассист Санчо помог Боруссии Д разгромить Дармштадт Ассист Санчо помог Боруссии Д разгромить Дармштадт
Боруссия подписала футболиста Челси Боруссия подписала футболиста Челси
Боруссия Дортмунд объявила о возвращении Санчо Боруссия Дортмунд объявила о возвращении Санчо
МЮ и Боруссия Дортмунд наконец договорились о переходе Санчо МЮ и Боруссия Дортмунд наконец договорились о переходе Санчо
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Реал и Барселона поборются за очередного талантливого бразильца
Футбол18:45
Моуринью уже получил предложения работы
18:29
60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии в Украину от Favbet Foundation и Dobro Dobrim
Европа18:18
Капитан и лидер Боруссии Дортмунд может покинуть команду
Формула 118:09
Вольфф убежден, что Хэмилтон способен выиграть восьмой титул
Европа17:51
Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны
Футбол17:39
Экс-игрок МЮ нашел вариант продолжения карьеры в МЛС
Европа17:23
Бавария готова расстаться со своим игроком атаки в случае интереса клубов АПЛ
Европа17:15
Расходы на заключение сделки между МЮ и INEOS будут оплачены из бюджета клуба
Европа16:55
Бывший тренер Ромы встал на защиту Моуринью после его увольнения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK