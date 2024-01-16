Капитан и лидер Боруссии Дортмунд может покинуть команду

Судьба Ройса зависит от переговоров со "шмелями".

Летом атакующий хавбек Марко Ройс может вернуться в Боруссию Менхенгладбах, если не продлит контракт с Боруссией Дортмунд.

Как сообщает Bild, отношения между капитаном команды и главным тренером Эдиным Терзичем ухудшились, и игрок дважды подряд не входил в стартовый состав.

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Судьба Ройса может решиться в ближайшее время, после переговоров с руководством "шмелей". Если стороны не придут к обоюдному согласию, то футболист вернется в Менхенгладбах.

В текущем сезоне 34-летний немец сыграл 14 матчей, забив четыре гола и отдав один ассист.

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