Капитан и лидер Боруссии Дортмунд может покинуть команду
Судьба Ройса зависит от переговоров со "шмелями".
Летом атакующий хавбек Марко Ройс может вернуться в Боруссию Менхенгладбах, если не продлит контракт с Боруссией Дортмунд.
Как сообщает Bild, отношения между капитаном команды и главным тренером Эдиным Терзичем ухудшились, и игрок дважды подряд не входил в стартовый состав.
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Судьба Ройса может решиться в ближайшее время, после переговоров с руководством "шмелей". Если стороны не придут к обоюдному согласию, то футболист вернется в Менхенгладбах.
В текущем сезоне 34-летний немец сыграл 14 матчей, забив четыре гола и отдав один ассист.
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