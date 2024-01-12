Боруссия подписала футболиста Челси
Иан Маатсен проведет в клубе вторую часть сезона.
Немецкая Боруссия усилила линию защиты.
Как сообщает пресс-служба клуба, "шмели" подписали футболиста Челси Иана Маатсена. Переход оформлен на правах аренды без права выкупа.
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Стоит отметить, что перед уходом Маатсен продолжил контракт с "синими". Ранее он действовал до 2025 года, а сейчас заканчивается в 2026.
Иан должен создать конкуренцию Рами Бенсебаини на позиции левого защитника и заменить его во время его пребывания на Кубке африканских наций, где он выступает за сборную Алжира.
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