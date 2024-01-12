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Боруссия подписала футболиста Челси

Иан Маатсен проведет в клубе вторую часть сезона.
Сегодня, 12:44
Getty Images
Getty Images

Немецкая Боруссия усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба клуба, "шмели" подписали футболиста Челси Иана Маатсена. Переход оформлен на правах аренды без права выкупа.

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Стоит отметить, что перед уходом Маатсен продолжил контракт с "синими". Ранее он действовал до 2025 года, а сейчас заканчивается в 2026.

Иан должен создать конкуренцию Рами Бенсебаини на позиции левого защитника и заменить его во время его пребывания на Кубке африканских наций, где он выступает за сборную Алжира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

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