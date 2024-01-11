Санчо - о переходе в Боруссию: Будто вернулся домой

Джейдон Санчо прокомментировал свое возвращение в дортмундскую Боруссию.

Напомним, ранее "шмели" объявили об аренде игрока, которого они продали в МЮ летом 2021 года.

Санчо признался, что чувствует себя, словно вернулся домой и ему не терпится снова выйти на поле вместе со старыми товарищами.

"Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб изнутри, всегда был очень близок к болельщикам Дортмунда и никогда не терял связи с людьми в клубе.

Мне не терпится снова увидеть своих партнеров по команде, играть в футбол с улыбкой на лице, раздавать передачи, забивать и помочь клубу выйти в Лигу чемпионов", – приводит слова англичанина сайт клуба.

Ранее также сообщалось, что Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии.

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