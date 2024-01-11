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Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии

Мюнхенцы усилят оборону Дайером.
Сегодня, 14:25
Эрик Дайер / Getty Images
Эрик Дайер / Getty Images

Бавария близка к закрытию сделки о переходе Эрика Дайера из Тоттенхэма. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкая команда заплатит 4 млн евро за универсального защитника. Дайер уже договорился о личных условиях с Баварией, а тренер мюнхенцев Томас Тухель обсуждал детали с англичанином.

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Сегодня игрок проходит медицинское обследование в Мюнхене. О трансфере может быть объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, клуб предложил Дайеру контракт до 2025 года с возможностью продления на один сезон.

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