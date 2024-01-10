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Лидер Баварии может продолжить карьеру в ПСЖ

Киммих попал в сферу интересов парижан.
Вчера, 21:48
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Журналист Флориан Плеттенберг подтвердил, что ПСЖ интересуется полузащитником Баварии Йозуа Киммихом.

Главный тренер парижан Луис Энрике выразил желание приобрести игрока, но руководство мюнхенской команды пока не готово его отпускать. Сам Киммих также предпочитает остаться в Баварии.

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При этом, данная информация не связана с возможными переговорами о переходе защитника ПСЖ Норди Мукиеле в Баварию.

Напомним, контракт Киммиха с немецким клубом действует до лета 2025 года, и на него также претендуют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

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