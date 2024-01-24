iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсьялю прооперировали пах - форвард может больше не сыграть за Манчестер Юнайтед

Вполне возможно, что девятилетняя карьера француза на Олд Траффорд уже завершилась.
Сегодня, 15:00
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Антони Марсьяль успешно перенес операцию на паху.

По информации манкунианцев, на восстановление у 28-летнего француза уйдет примерно десять недель.

Исходя из сроков восстановления и времени, которое осталось до конца сезона, можно предположить, что Марсьяль больше никогда не сыграет за Манчестер Юнайтед, так как будущим летом завершится его контракт, а клуб не собирается его продлевать.

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он преимущественно появлялся, выходя со скамейки запасных. На его счету два гола и две результативные передачи при 629 сыгранных минутах.

Читай также: Футбол сегодня: Фулхэм - Ливерпуль, Мальорка - Жирона, Бавария - Унион, матчи Кубков Азии и африканских наций

Ранее стало известно, что защитник Манчестер Юнайтед может воссоединиться с Криштиану Роналду в саудовском Ан-Насре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Антони Марсьяль

Статьи по теме

Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его
Защитник Манчестер Юнайтед может перейти в клуб Роналду Защитник Манчестер Юнайтед может перейти в клуб Роналду
Игроки МЮ недовольны тактическими занятиями тен Хага - источник Игроки МЮ недовольны тактическими занятиями тен Хага - источник
Манчестер Юнайтед планирует много заработать на продажах Антони и Санчо Манчестер Юнайтед планирует много заработать на продажах Антони и Санчо
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа16:28
Экс-игрок Ливерпуля рассказал, кто способен заменить Салаха
Бокс16:27
Бокс: расписание боев
Теннис16:20
Australian Open (ATP): Зверев выбил Алькараса в невероятном матче
Украина16:16
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:01
Суперлига: Старый Луцк обыграл Политехнику-Галичину, Ровно - Киев-Баскет, Прикарпатье-Говерла - Черкасские Мавпы
Бокс15:55
"Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Другие страны15:52
В сборной Камеруна снова скандал с участием Онана
Европа15:49
Хави уверен, что арбитры в Испании подсуживают Реалу
Европа15:35
Кубок Азии: Япония переиграла Индонезию, Ирак вырвал победу у Вьетнама
Европа15:30
"Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK