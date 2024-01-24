Марсьялю прооперировали пах - форвард может больше не сыграть за Манчестер Юнайтед

Вполне возможно, что девятилетняя карьера француза на Олд Траффорд уже завершилась.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Антони Марсьяль успешно перенес операцию на паху.

По информации манкунианцев, на восстановление у 28-летнего француза уйдет примерно десять недель.

Исходя из сроков восстановления и времени, которое осталось до конца сезона, можно предположить, что Марсьяль больше никогда не сыграет за Манчестер Юнайтед, так как будущим летом завершится его контракт, а клуб не собирается его продлевать.

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он преимущественно появлялся, выходя со скамейки запасных. На его счету два гола и две результативные передачи при 629 сыгранных минутах.

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Ранее стало известно, что защитник Манчестер Юнайтед может воссоединиться с Криштиану Роналду в саудовском Ан-Насре.

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