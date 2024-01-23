Защитник Манчестер Юнайтед может перейти в клуб Роналду

Ан-Наср готовит официальное предложение Манчестер Юнайтед по защитнику Аарону Уан-Биссаке. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Ранее клуб из Саудовской Аравии предлагал 20 млн фунтов за защитника Тоттенхэма Эмерсона Рояла, но это предложение было отклонено.

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Ввиду этого, внимание саудитов теперь сосредоточено на Уан-Биссаке.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 17-ти матчах АПЛ, отдав всего результативных паса.

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