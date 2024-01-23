Ман Юнайтед отказался отпускать своего защитника в Интер

Манкунианцы не захотели обмениваться с миланцами игроками.

Манчестер Юнайтед не захотел расставаться с Аароном Ван-Биссакой.

Как сообщает издание Sun, манкунианцы могли отпустить футболиста в Интер, который интересовался им, но не захотели этого делать.

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"Нерадзурри" предлагали английскому топ-клубу обменяться игроками. Миланский клуб со своей стороны предлагал Дензела Дюмфриса, который, как и Ван-Биссака выступает на позиции правого защитника.

Отметим, что 26-летний Аарон в текущем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста, а 27-летний Дензел за 18 матчей забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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