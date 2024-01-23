iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Юнайтед отказался отпускать своего защитника в Интер

Манкунианцы не захотели обмениваться с миланцами игроками.
Сегодня, 09:33
Аарон Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака

Манчестер Юнайтед не захотел расставаться с Аароном Ван-Биссакой.

Как сообщает издание Sun, манкунианцы могли отпустить футболиста в Интер, который интересовался им, но не захотели этого делать.

Читай также: Манчестер Юнайтед планирует много заработать на продажах Антони и Санчо

"Нерадзурри" предлагали английскому топ-клубу обменяться игроками. Миланский клуб со своей стороны предлагал Дензела Дюмфриса, который, как и Ван-Биссака выступает на позиции правого защитника.

Отметим, что 26-летний Аарон в текущем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста, а 27-летний Дензел за 18 матчей забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины Клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины
Украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024 Украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024
Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио
Футбол сегодня: Челси - Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги, матчи Кубков Азии и африканских наций Футбол сегодня: Челси - Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги, матчи Кубков Азии и африканских наций
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Australian Open (ATP): определились все четвертьфинальные пары
просмотров

Последние новости

Украина10:27
Клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины
Биатлон10:10
Украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024
НБА09:50
Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио
Европа09:33
Ман Юнайтед отказался отпускать своего защитника в Интер
Европа09:20
Футбол сегодня: Челси - Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги, матчи Кубков Азии и африканских наций
Европа08:57
Хавбек Ман Сити близок к переходу в середняк АПЛ
Теннис08:47
Australian Open-2024: Киченок в парном разряде сыграет в полуфинале, Ястремская - в одиночном разряде выступит в 1/4
Европа08:15
Тер Штеген рассказал, когда по плану должен восстановиться от травмы
НБА07:48
НБА: 62 очка Таунса не помогли Миннесоте победить Шарлотт, Кливленд разгромил Орландо
Теннис07:20
Костюк уступила четвертой ракетке мира в четвертьфинале Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK