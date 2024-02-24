Борнмут - Манчестер Сити 0:1: обзор матча и результат игры 24.02.2024

В субботу, 24 февраля, Борнмут в матче 26-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Манчестер Сити.

Команда Хосепа Гвардиолы смогла справиться с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный забитый мяч в противостоянии на 24-й минуте в свой актив записал Фил Фоден, удачно сыграв на добивании после того, как вратарь "вишен" справился с ударом Эрлинга Холанда.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на игру в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

Манчестер Сити на данный момент с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на один балл. Борнмут с 28 пунктами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити 26-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 24

Ожидаемые голы (xG): 0.66 - 1.79

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 3 - 8

Фолы: 13 - 6

Атаки: 80 - 121

Борнмут: Нето - Смит, Забарный, Сенеси (Февр, 80), Керкез (Синистерра, 88) - Кристи (Унал, 88), Кук - Семенио, Клюйверт (Скотт, 69), Тавернье (Уатарра, 68) - Соланке

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Родри, Стоунс - Силва, Нунес (Доку, 63), Ковачич (де Брюйне, 84), Фоден - Холанд (Альварес, 75)

Предупреждения: Кук, 38, Сенеси, 70 - Силва, 87, де Брюйне, 90+6.

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