Клан Мальдини: история самой выдающейся футбольной династии

Принято считать, что на детях гениев природа отдыхает. Однако в мире футбола можно обнаружить немало счастливых исключений из этого вроде бы незыблемого правила.

Классический пример – славное футбольное семейство Мальдини, которое уже много лет является символом итальянского Милана.

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Журналисты посчитали, что за 124 года существования миланского клуба в течение 60-ти в его рядах находился кто-то из семьи Мальдини. Только в Серии А представители трех поколений этой династии провели при "красно-черных" более 1000 матчей. Даже сама фамилия Maldini является анаграммой фразы "di Milan" то есть "из Милана".

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