Кадис - Атлетико 2:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги Кадис принимал Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Героем встречи стал нападающий Кадиса Хуанми. 30-летний испанец отличился на 24-й и 64-й минутах игры.

Источник: Getty Images

Таким образом, после 28 туров Ла Лиги Кадис занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 22 балла.

В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 55-ю очками.

Статистика матча Кадис - Атлетико 28-го тура Ла Лиги

Кадис - Атлетико 2:0

Голы: Хуанми, 24, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 0.24

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 6 - 8

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 18 - 10

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