iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кадис - Атлетико 2:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024

Мадридцев продолжает "штормить" в отсутствии лидера.
Сегодня, 19:15
Кадис - Атлетико / Getty Images
Кадис - Атлетико / Getty Images

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги Кадис принимал Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Героем встречи стал нападающий Кадиса Хуанми. 30-летний испанец отличился на 24-й и 64-й минутах игры.

Источник: Getty Images

Таким образом, после 28 туров Ла Лиги Кадис занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 22 балла.

В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 55-ю очками.

Статистика матча Кадис - Атлетико 28-го тура Ла Лиги

Кадис - Атлетико 2:0
Голы: Хуанми, 24, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 0.24
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 6 - 8
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 18 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига кадис

Статьи по теме

Яремчук может пропустить ближайший матч Ла Лиги Яремчук может пропустить ближайший матч Ла Лиги
Барселона сыграла вничью с Атлетиком, потеряв двух ключевых игроков Барселона сыграла вничью с Атлетиком, потеряв двух ключевых игроков
Поражение Цыганкова и Довбика в обзоре матча Мальорка - Жирона Поражение Цыганкова и Довбика в обзоре матча Мальорка - Жирона
Жирона с Довбиком и Цыганковым потерпела поражение от Мальорки Жирона с Довбиком и Цыганковым потерпела поражение от Мальорки
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:13
Интер обыграл на выезде Болонью
Украина20:55
Таблица УПЛ: Шахтер захватил лидерство, Динамо приближается к первой тройке
Украина20:50
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье проиграло Александрии, Кривбасс одолел Оболонь
Украина20:44
Бомбардиры УПЛ: лидеры "промолчали", Волошин присоединился к гонке
Киберспорт20:36
Monte уступили Metizport и вылетели из BLAST Premier Spring Showdown
Формула 120:29
Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Бермэн сдержал Норриса и Хэмилтона
Украина20:23
Кривбас добыл непростую победу над Оболонью
Европа20:14
Тухель: Кейн - пример для подражания, он может побить бомбардирский рекорд Левандовски
Формула 119:48
Директор по развитию пилотов Мерседес перейдет в Феррари
Европа19:45
Икарди решил кардинально сменить имидж в качестве подарка для Ванды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK