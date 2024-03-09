Кадис - Атлетико 2:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024
Мадридцев продолжает "штормить" в отсутствии лидера.
В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги Кадис принимал Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Героем встречи стал нападающий Кадиса Хуанми. 30-летний испанец отличился на 24-й и 64-й минутах игры.
Таким образом, после 28 туров Ла Лиги Кадис занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 22 балла.
В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 55-ю очками.
Статистика матча Кадис - Атлетико 28-го тура Ла Лиги
Кадис - Атлетико 2:0
Голы: Хуанми, 24, 65
Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 0.24
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 6 - 8
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 18 - 10
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