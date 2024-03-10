Легенда сборной Бразилии начал отношения с молодой и сексуальной ведущей
Легенда бразильского футбола Ромарио встречается с женщиной на 24 года моложе его. Об этом сообщает издание The Sun.
58-летний отец шестерых детей признался в романе после того, как на выходных его сфотографировали со стройной брюнеткой в мини-бикини с флагом Бразилии на пляже Рио-де-Жанейро.
Выяснилось, что загадочная красавица — это 34-летняя ведущая мероприятий по имени Мария Геузиан Сантос. Бразильские СМИ сообщают, что пара встречается уже два месяца.
По данным издания, они встретились в баре в Рио, где сейчас живет Мария.
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Это первый роман, приписываемый Ромарио, ставшему политиком, с тех пор, как его отношения с влиятельной женщиной Марсель Чолин закончились в августе 2022 года.
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