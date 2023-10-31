"На*уй Анчелотти": легенда Бразилии высказался против работы тренера Реала во главе "селесао"

Бывший форвард Барселоны не хочет, чтобы итальянец возглавил его родную сборную.

Минувшим летом появилась информация, что по окончанию нынешнего сезона Карло Анчелотти покинет мадридский Реал и возглавит сборную Бразилии.

Однако такое развитие событий не устраивает легенду бразильского футбола Ромарио.

Экс-нападающий Барселоны, который ныне является сенатором Рио-де-Жанейро, достаточно жестко высказался насчет потенциального назначения итальянца, отдавая предпочтение Фернандо Динизу, под руководством которого сейчас играет сборная Бразилии.

"На*уй Анчелотти. Я хочу, чтобы Диниз работал до конца", - цитирует Ромарио AS.

В июле Фернандо Диниз возглавил "селесао", став временным тренером до лета 2024 года, когда и должен прийти Карло Анчелотти.

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Под руководством Диниза "пентакампеоны" провели четыре матча в рамках отбора на чемпионат мира-2026: после побед над Боливией (5:1) и Перу (1:0) последовали ничья с Венесуэлой (1:1) и поражение от Уругвая (0:2).

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