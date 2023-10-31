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"На*уй Анчелотти": легенда Бразилии высказался против работы тренера Реала во главе "селесао"

Бывший форвард Барселоны не хочет, чтобы итальянец возглавил его родную сборную.
Вчера, 22:39
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Минувшим летом появилась информация, что по окончанию нынешнего сезона Карло Анчелотти покинет мадридский Реал и возглавит сборную Бразилии.

Однако такое развитие событий не устраивает легенду бразильского футбола Ромарио.

Экс-нападающий Барселоны, который ныне является сенатором Рио-де-Жанейро, достаточно жестко высказался насчет потенциального назначения итальянца, отдавая предпочтение Фернандо Динизу, под руководством которого сейчас играет сборная Бразилии.

"На*уй Анчелотти. Я хочу, чтобы Диниз работал до конца", - цитирует Ромарио AS.

В июле Фернандо Диниз возглавил "селесао", став временным тренером до лета 2024 года, когда и должен прийти Карло Анчелотти.

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Под руководством Диниза "пентакампеоны" провели четыре матча в рамках отбора на чемпионат мира-2026: после побед над Боливией (5:1) и Перу (1:0) последовали ничья с Венесуэлой (1:1) и поражение от Уругвая (0:2).

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