Чемпионат мира-2034 может стать одним из самых провальных в истории футбола

До турнира еще целое десятилетие, а он уже вызывает массу вопросов.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго заявил, что проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии по ходу сезона лишь сильнее загрузит календарь, что приведет к тому, что игроки попросту откажутся от участия на турнире.

По мнению Моланго, самые крупные звезды футбола перестанут представлять свои страны на турнирах, если продолжится тенденция на увеличение количества матчей в сезоне.

"Мы все хотим, чтобы на наших крупнейших турнирах участвовали наши лучшие игроки", - цитирует Моланго Daily Mail.

"Это означает, что нам нужно начать прислушиваться, когда игроки начинают отказываться от международного футбола из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются. Мы считаем, что это реальный риск".

"Мы еще не настолько далеко отошли от Катара, чтобы оценить ситуацию, но мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них просто никогда не будет отдыха. Продление сезонов для соответствия расписанию турниров явно не поможет".

Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Это значит, что мундиаль последует примеру турнира 2022 года в Катаре и пройдет посреди сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!