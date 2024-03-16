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Хетафе - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 16.03.2024

Каталонцы продолжают терять очки на выезде.
Сегодня, 21:36
ФК Жирона / Getty Images
ФК Жирона / Getty Images

В субботу, 16 марта, в рамках 29-го тура Ла Лиги Хетафе принимал Жирону. Матч завершился победой победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре был забит на 33-й минуте. Хавбек Йеллу Сантьяго отличился с передачи Илайша Мориба.

Источник: Getty Images

Отметим, за каталонской клуб вышел на поле украинец Артем Довбик. Форвард не отличился результативными действиями.

Таким образом, после 29-ти туров Ла Лиги Жирона занимает второе место, набрав 62 очка.

Статистика матча Хетафе - Жирона 29-го тура Ла Лиги

Хетафе - Жирона 1:0

Гол: Сантьяго, 33

Ожидаемые голы (xG): 1.13 - 1.46
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 1 - 4
Фолы: 14 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Ла Лига Жирона

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