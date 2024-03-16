Хетафе - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 16.03.2024
Каталонцы продолжают терять очки на выезде.
В субботу, 16 марта, в рамках 29-го тура Ла Лиги Хетафе принимал Жирону. Матч завершился победой победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре был забит на 33-й минуте. Хавбек Йеллу Сантьяго отличился с передачи Илайша Мориба.
Отметим, за каталонской клуб вышел на поле украинец Артем Довбик. Форвард не отличился результативными действиями.
Таким образом, после 29-ти туров Ла Лиги Жирона занимает второе место, набрав 62 очка.
Статистика матча Хетафе - Жирона 29-го тура Ла Лиги
Хетафе - Жирона 1:0
Гол: Сантьяго, 33
Ожидаемые голы (xG): 1.13 - 1.46
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 1 - 4
Фолы: 14 - 13
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