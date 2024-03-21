Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб

Полузащитник Аталанты Тен Копмейнерс поделился планами на свое будущее.

В интервью одному из местных изданий голландец заявил, что сообщил руководству бергамасков сменить клуб летом.

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"Я сказал Аталанте, что хочу покинуть клуб летом.

Я надеюсь, что в этом году будут варианты, которые можно будет рассмотреть... Я прекрасно провел время в Аталанте и надеюсь, что они получат большую сумму", - заявил Копмейнерс.

Отметим, что в услугах 24-летнего хавбека заинтересованы Ювентус и ряд клубов АПЛ, в частности, по данным итальянских СМИ, его у себя хочет видеть Ливерпуль.

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