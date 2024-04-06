iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ заморозил переговоры с младшим братом Мбаппе

Этана хотят выбросить из клуба вслед за родственником.
Сегодня, 19:14
Этан Мбаппе / Getty Images
Этан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ поставил на паузу переговоры по контракту с Этаном Мбаппе, пишет RMC Sport.

Напомним, что младший брат Килиана также выступает за ПСЖ, но в этом сезоне у игрока всего три матча. При чем он не выходит на поле с февраля - как раз, когда Мбаппе объявил, что уходит из клуба.

Как пишет издание, президент ПСЖ решил заморозить переговоры по контракту с Этаном, так как в клубе на него не рассчитывают. При этом игрок хотел бы остаться в Париже.

Однако, в случае, если ПСЖ все же отпустит игрока, на него претендуют ряд немецких и французских клубов, так что с новым местом работы проблем не будет.

Ранее также сообщалось, что немецкий клуб заинтересован в таланте ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Александр Свищев назвал лидеров Суперлиги по водному поло сезона-2023/2024 Александр Свищев назвал лидеров Суперлиги по водному поло сезона-2023/2024
Рома взяла верх над Лацио в дерби Рома взяла верх над Лацио в дерби
Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги
"Правильное решение": Промоутер отреагировал на высказывания Джошуа о завершении карьеры "Правильное решение": Промоутер отреагировал на высказывания Джошуа о завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Игровые21:27
Александр Свищев назвал лидеров Суперлиги по водному поло сезона-2023/2024
Европа20:58
Рома взяла верх над Лацио в дерби
Европа20:52
Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги
Бокс20:34
"Правильное решение": Промоутер отреагировал на высказывания Джошуа о завершении карьеры
Европа20:22
Байер может оформить чемпионство в следующем туре
Европа20:01
Легенда Баварии - о Тухеле: Дальше так продолжаться не может. Он не способен дать команде импульс
Европа19:44
Хайденхайм сделал уникальное достижение, победив Баварию
Бокс19:42
Усик признался, что Кличко помогает ему готовиться к Фьюри
Европа19:33
Миколенко - один из лучших игроков Эвертона в матче с Бернли
Европа19:14
ПСЖ заморозил переговоры с младшим братом Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK