ПСЖ заморозил переговоры с младшим братом Мбаппе

ПСЖ поставил на паузу переговоры по контракту с Этаном Мбаппе, пишет RMC Sport.

Напомним, что младший брат Килиана также выступает за ПСЖ, но в этом сезоне у игрока всего три матча. При чем он не выходит на поле с февраля - как раз, когда Мбаппе объявил, что уходит из клуба.

Как пишет издание, президент ПСЖ решил заморозить переговоры по контракту с Этаном, так как в клубе на него не рассчитывают. При этом игрок хотел бы остаться в Париже.

Однако, в случае, если ПСЖ все же отпустит игрока, на него претендуют ряд немецких и французских клубов, так что с новым местом работы проблем не будет.

Ранее также сообщалось, что немецкий клуб заинтересован в таланте ПСЖ.

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