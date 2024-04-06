Немецкий топ-клуб нацелился на таланта ПСЖ

Немецкая Боруссия Дортмунд намерена усилить линию полузащиты.

Как сообщает RMC Sport, "шмели" хотят подписать 17-летнего Сенни Меюлю из французского ПСЖ. Маюлу может перейти на правах свободного агента, поскольку, его контракт истекает летом этого года.

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Отмечается, что Боруссия уже предложила сделку Сенни, но и ПСЖ все еще пытается сохранить своего воспитанника, который в текущем сезоне дебютировал за основу.

Стоит сказать, что в этой кампании Меюлю провел 3 матча за взрослый состав, забив один гол.

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