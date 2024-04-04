"Он мог бы уже выиграть Золотой мяч, если бы больше забивал": Игрок ПСЖ получил неожиданную похвалу

Вингер ПСЖ Усман Дембеле получил похвалу от главного тренера Ренна после матча Кубка Франции (1:0).

"Когда мне задают вопросы об Усмане, всегда спрашивают о его слабостях. Я всегда отвечаю, рассказывая о его сильных качествах.

Я думаю, что он исключительный игрок. С точки зрения дестабилизации соперника, дриблинга и способности открывать пространства, он выдающийся игрок".

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"Если бы он больше забивал, возможно, он бы уже выиграл Золотой мяч. Это правда! У ПСЖ есть первоклассный бомбардир и еще один игрок, обладающий исключительной способностью дестабилизировать ситуацию", – приводит слова Жюльена Стефана издание GFFN.

В текущем сезоне на счету 26-летнего француза один гол и восемь ассистов в 23 матчах Лиги 1.

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