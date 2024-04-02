"Хочу, чтобы история закончилась красиво": Тренер ПСЖ высказался о последних днях Мбаппе в клубе

Луис Энрике считает, что все в одной лодке.

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о текущей ситуации вокруг Килиана Мбаппе.

По словам испанского специалиста, история должна закончиться красиво для всех.

"Я хотел бы, чтобы история закончилась красиво и для ПСЖ, и для Мбаппе - для всех. Мы все в одной лодке", - цитирует слова Луиса Энрике итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что окружение Мбаппе недовольно из-за его замены в последнем матче.

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