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"Хочу, чтобы история закончилась красиво": Тренер ПСЖ высказался о последних днях Мбаппе в клубе

Луис Энрике считает, что все в одной лодке.
Вчера, 21:05
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о текущей ситуации вокруг Килиана Мбаппе.

По словам испанского специалиста, история должна закончиться красиво для всех.

"Я хотел бы, чтобы история закончилась красиво и для ПСЖ, и для Мбаппе - для всех. Мы все в одной лодке", - цитирует слова Луиса Энрике итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что окружение Мбаппе недовольно из-за его замены в последнем матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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