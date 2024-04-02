Окружение Мбаппе негодует из-за его замены в матче с Марселем

Парижане учатся играть без Килиана, однако игроку это не по душе.

Килиан Мбаппе и его окружение недовольны заменой в матче против Марселя (2:0). Об этом сообщает издание L’Équipe.

Футболист был крайне зол из-за того, что покинул поле на 65-й минуте. Килиан считает, что главный тренер команды Луис Энрике нарушил обещание, сказав, что будет давать форварду играть по 90 минут во всех важных матчах.

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В свою очередь представители Мбаппе считают действия испанского специалиста проявлением неуважения. При этом, открытого конфликта сторон ожидать не стоит ввиду того, что ПСЖ все еще борется за трофей в Лиге чемпионов.

По словам источника, если клуб вылетит из гонки за еврокубковый трофей, то "возможно все что угодно".

Напомним, этим летом у Килиана заканчивается контракт с парижанами. Игрок может продолжить карьеру в Реале.

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