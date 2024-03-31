Мбаппе - об окончании сезона: Начинается решающий месяц

Француз намерен выложиться на полную за свою команду.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о предстоящем матче против Марселя.

"Я хочу быть протагонистом в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень воодушевляющие события. Игра против Марселя очень важна для нас, для фанатов, а также для раздевалки. Это начало важной главы, решающего месяца нашего сезона".

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"Моя статистика с Марселем? Неплохая. Я не проигрывал ни дома, ни на Велодроме, ни на нейтральном поле", – сказал Мбаппе в интервью As.

Напомним, матч Марсель - ПСЖ состоится сегодня, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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