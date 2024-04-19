iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Испанские клубы готовы выкупить хавбека Тоттенхэма

Джованни Ло Чельсо остро нуждается в игровом времени.
Сегодня, 18:20
Джованни Ло Чельсо / Getty Images
Джованни Ло Чельсо / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо собирается переехать в Испанию, пишет teamtalk.

28-летний испанец уже давно не является опцией для Потсекоглу, а потому клуб с удовльствием продаст ему любому желающему.

А желающие есть, по слухам, Атлетико готовит предложение в 20 млн евро по Ло Чельсо, что было бы для Тоттенхэма идеальным вариантом.

Однако также к аргентинцу присматривается Бетис, за который он выступал в 2018-20 годах и сохранил там хорошие отношения. Два эти клубы, вероятно, попробуют летом убедить хавбека принять их предложение.

А Ло Чельсо убеждать долго не придется. Хавбек хочет выступить на ЧМ-26, а занчит ему нужно игровое время, которое Тоттенхэм не может ему предоставить.

Ранее также сообщалось, что Лукаку хочет убедить Рому выкупить его контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Суперлига: Черкасские Мавпы уступили Киев-Баскету в первом матче за "бронзу" Суперлига: Черкасские Мавпы уступили Киев-Баскету в первом матче за "бронзу"
Сборная Германии может досрочно расторгнуть контракт с Нагельсманном при одном условии Сборная Германии может досрочно расторгнуть контракт с Нагельсманном при одном условии
В Баварии определись с новым кандидатом на пост главного тренера В Баварии определись с новым кандидатом на пост главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

ММА20:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина20:41
Суперлига: Черкасские Мавпы уступили Киев-Баскету в первом матче за "бронзу"
Европа20:30
Сборная Германии может досрочно расторгнуть контракт с Нагельсманном при одном условии
Европа20:24
В Баварии определись с новым кандидатом на пост главного тренера
Европа20:05
Клуб Эредивизии вылетит из высшей лиги впервые за 35 лет из-за санкций
Европа19:49
Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме
Европа19:40
Ривалдо назвал Моуринью идеальным тренером для Барселоны
Европа19:19
Озил: Класико идет на спад – и это обидно
Европа18:59
Сразу четыре игрока Челси вернулись к тренировкам
Европа18:50
Севилья хочет арендовать у Реала и Барселоны хайповых молодых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK