Испанские клубы готовы выкупить хавбека Тоттенхэма

Полузащитник Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо собирается переехать в Испанию, пишет teamtalk.

28-летний испанец уже давно не является опцией для Потсекоглу, а потому клуб с удовльствием продаст ему любому желающему.

А желающие есть, по слухам, Атлетико готовит предложение в 20 млн евро по Ло Чельсо, что было бы для Тоттенхэма идеальным вариантом.

Однако также к аргентинцу присматривается Бетис, за который он выступал в 2018-20 годах и сохранил там хорошие отношения. Два эти клубы, вероятно, попробуют летом убедить хавбека принять их предложение.

А Ло Чельсо убеждать долго не придется. Хавбек хочет выступить на ЧМ-26, а занчит ему нужно игровое время, которое Тоттенхэм не может ему предоставить.

Ранее также сообщалось, что Лукаку хочет убедить Рому выкупить его контракт.

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